Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) işbirliğiyle düzenlenen, ‘Başarıya Giden Yol’ semineri, Yunus Emre Millet Çarşısı’nda gerçekleştirildi. Dr. Cengiz Tavukçuoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı seminer, katılımcılara başarıya ulaşmanın yollarını anlattı.

Yunusemre Belediyesi, eğitim alanındaki katkılarını devam ettirerek anlamlı bir seminerle halkla buluştu. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, YEGEM müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, başarıya giden yolun ipuçları paylaşıldı. Seminerin konuşmacısı Dr. Cengiz Tavukçuoğlu, başarılı olmanın temelinde istek ve azmin olduğunu vurguladı. Kendi deneyimlerinden ve örneklerden hareketle başarıya ulaşmanın adımlarını paylaşan Tavukçuoğlu, "Başarıya giden yol, sadece çalışmakla değil, doğru hedefler koymak ve bu hedefler doğrultusunda ilerlemekle mümkündür" dedi. Ayrıca, seçilen mesleklerin başarılı olabilmesi için iletişim becerilerinin yanı sıra bilişim ve bilgi gerektirdiğini belirtti. Dr. Tavukçuoğlu, başarının elde edilebilmesi için kişinin kendine inanmasının önemine de dikkat çekti. Seminerin sonunda, katılımcılar Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.