Manisa’nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen "Kurtuluş Savaşı ve Gençlik" seminerinde Kurtuluş Savaşı’nın tarihi sürecini anlatarak, gençlerin bu süreçteki rolünü ve bugünün gençliğinin milli mücadele ruhundan alması gereken dersleri vurguladı.

Manisa’nın Kula ilçesinde, gençlerin milli tarih bilinci kazanmasına katkı sağlamak amacıyla "Kurtuluş Savaşı ve Gençlik" konulu bir seminer düzenlendi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Metin’in konuşmacı olarak yer aldığı seminer yoğun ilgi gördü.

Prof. Dr. Celal Metin, seminerde Kurtuluş Savaşı’nın tarihi sürecini anlatarak, gençlerin bu süreçteki rolünü ve bugünün gençliğinin milli mücadele ruhundan alması gereken dersleri vurguladı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini tarihi örneklerle aktaran Prof. Dr. Metin, gençlere önemli mesajlar verdi.

Seminerin ardından, katılımcı öğrenciler arasında internet üzerinde ödüllü bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlik, öğrencilerden büyük beğeni toplarken, benzer faaliyetlerin artırılması yönünde temenniler dile getirildi.

Seminere Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Yavuz Çamlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okumuş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Özlem katıldı.