Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için böylesi durumlarda deneyim sahibi önemli isimlerin yer aldığı bir WhatsApp grubu kurulduğunu belirterek, "Bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde bir WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar" dedi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran gecesi elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında devam ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastanede bulunarak süreci yakında takip ediyor.

Bugün sabah saatlerinde hastaneye gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hem aileyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti hem de süreç hakkında bilgi aldı. Hastane önünde gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Başkan Yavaş, bayram yapamadıklarını belirterek "Geldik bugün durum hakkında da bilgi aldık. Sürekli bir şekilde zaten kontrol ediliyor. Biz kendisine şifa diliyoruz ve bol bol dua ediyoruz. Onun için buradayız. Kendisinin yanındayız" dedi.

"Ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bayram oldu"

Türkiye’nin pek çok ilinden belediye başkanının Başkan Zeyrek ve ailesine destek olmak için ya hastaneye geldiğini ya da telefonla arayıp iyi temennilerini ilettiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu gerçekten herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkan’ın mücadelesini hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı kaldı öyle" ifadelerini kullandı.

Özel, destekleri için Türkiye’deki tüm siyasi partilerden, siyasi görüşlerden, Manisa’daki tüm siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti.

Başkan Zeyrek için önemli isimlerin yer aldığı bir WhatsApp grubu kurulduğu bilgisini paylaşan Özel, "Bilkent Üniversitesi’nin çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, önceki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanımızın bilgi verdiği şekliyle bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye’de yoğun bakım noktasında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde bir WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır olan, çok deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız, güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir’den önemli takviyeler alındı. Çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor. Onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de elimizden iyi duygularla olumlu düşünerek dua etmek gerekiyor. Durum bundan ibaret" dedi.