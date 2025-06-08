Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasına neden olayla ilgili bilirkişi raporları hazırlanmaya devam ediliyor. Raporda elektrik tesisatının havuza olması gerektiğinden daha yakına kurulduğu öğrenilirken, raporun önümüzdeki günlerde savcılığa sunulması bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in 6 Haziran günü evinin havuzuna bağlı motoru kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor. Edinilen bilgiye göre olay yerine ilk ulaşan itfaiye ekiplerinden sağlık ekiplerine kadar komşuları da dahil olmak üzere 20’den fazla kişinin ifadesine başvuruldu. Yaşanan kazanın henüz çok yeni olması nedeniyle aile bireylerinden eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in henüz ifadelerinin alınmadığı öğrenilirken Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.

Öte yandan edinilen bilgiye göre savcılık gözetiminde polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemeler tamamlanırken makine mühendisleri ve elektrik mühendisleri odalarına bağlı bilirkişi heyeti de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda ilk tespitlere göre elektrik tesisatının havuza çok yakın kurulduğu belirlenirken olayda bir ihmalin bulunup bulunmadığıyla ilgili raporların Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.