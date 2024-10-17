Yunusemre Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile imzalanan protokol kapsamında belediye bünyesindeki kreş ve gündüz bakımevlerinde görev yapan eğitmenlere eğitim verilecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yunusemre Belediyesi arasında protokol imzalandı. Yunusemre Belediyesinde imzalanan protokol törenine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Cenk Yoldaş, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hatice Beylik katıldı. Protokol kapsamında Yunusemre Belediyesine bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde görev yapan eğitmenlere, eğiticilerin eğitimi kapsamında; gelişimsel riskler ve konsültasyon, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel gelişim, aile desteği ve dil gelişimi, okul öncesi eğitimde yenilikçi iletişim çözümleri konularında eğitimler verilecek.