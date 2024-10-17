Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Büro Amirliği tarafından, Lüleburgaz LYSA Cahit Irgat konferans salonunda önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Eğitime, Lüleburgaz ilçesinde görev yapan kurum müdürleri, personel, muhtar ve azalar katıldı. "En İyi Narkotik Polisi, Anne" projesi çerçevesinde verilen eğitimde, katılımcılara bağımlılık türleri ve uyuşturucu ile mücadelenin nasıl yapılabileceği konularında geniş sunum yapıldı. Ayrıca, uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlayan "UYUMA aplikasyonunun akıllı telefonlara indirilmesi ve kullanımı” konulu eğitim semineri de verildi.