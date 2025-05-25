Kırklareli’nde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel gereksinimli öğrenciler aileleriyle köfte ile kaçamak yaptı.

Kırklareli Valiliği’nce Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Kırklareli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Mutfağı’nda "Aileler Mutfakta, Kırklareli Yemekleri Yarışması" gerçekleşti. Özel gereksinimli öğrenciler aileleriyle birlikte köfte ile kaçamak yaptı.

15 ailenin katıldığı yarışma iki etapta şeklinde yapıldı. İlk etapta aileler verilen malzemeler ile köfte yaptı. İkinci etapta ise kaçamak yaptı.

Yarışmada Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan ve Arnavutluk’tan gelen şefler, köfte ve kaçamak için puan verdi.

Yarışmayı, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen takip etti.

Öte yandan yarışmada birinci olan aile tatile gönderilecek.

Yarışmaya katılan Nesrin Kamış, ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını ifade etti. Kamış, emeği geçen herkese teşekkür etti.