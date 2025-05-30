Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Alpullu beldesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 59 DE 258 plakalı otomobil ile 39 ACP plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 39 ACP 759 plakalı otomobil refüje çıkıp durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan bir vatandaş, Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı alandan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.