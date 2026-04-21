Kırklareli'de 2026 yılı Mart ayında toplam 522 konut satışı gerçekleşirken, satışların büyük bölümü ikinci el konutlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kırklareli'nde Mart ayında satışı yapılan 522 konutun 180'i ilk el, 342'si ise ikinci el konut olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ise ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 35 bin 725'e yükselirken, ikinci el konut satışları yüzde 3,6 azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,5, ikinci el konutların payı ise yüzde 68,5 olarak gerçekleşti.

Kırklareli'nde iş yeri satışları da Mart ayında sınırlı düzeyde kaldı. Toplam 50 iş yeri satışının 5'i ilk el, 45'i ikinci el olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise ilk el iş yeri satışları yüzde 5,4 azalarak 3 bin 787'ye, ikinci el iş yeri satışları yüzde 12,3 düşüşle 9 bin 712'ye geriledi.

İpotekli satışlara bakıldığında Kırklareli'nde 133 konutun ipotekli olarak satıldığı, 389 konutun ise diğer satış türleri kapsamında gerçekleştiği görüldü. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları yüzde 35,9 artışla 25 bin 978'e çıkarken, diğer satışlar yüzde 9,6 azalarak 87 bin 389 oldu. İpotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 22,9, diğer satışların payı ise yüzde 77,1 olarak hesaplandı.

İş yerlerinde ise Kırklareli'nde 4 ipotekli satış yapılırken, 46 satış diğer yöntemlerle gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları yüzde 60,1 artarak 698'e yükselirken, diğer iş yeri satışları yüzde 12,6 azalarak 12 bin 801 oldu.