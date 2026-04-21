Kırklareli'nin Vize ilçesinde, 'Vakıf Performans Karneleri' toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Uğur Turan, sosyal devlet anlayışının en önemli unsurlarından birinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara etkin ve zamanında ulaştırılan mekanizmalar olduğunu belirterek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bu alandaki kritik rolüne dikkat çekti. Turan, sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması adına çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilerek vakıfların performans karneleri ele alındı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, hizmetlerin etkinliği, sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve verimli şekilde ulaştırılması ve uygulamada karşılaşılan hususlar istişare edildi.

Vize Kaymakamlığı binasında Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Kaymakamlar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürleri katıldı.