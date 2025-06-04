Yunusemre Belediyespor, 2025 yaz spor okulu kayıtlarının startını verdi. Vatandaşlar, 14 branşta açılan kurslara internet üzerinden online olarak da kayıt yapabilecek.

Çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla çalışmalarını hızlandıran Yunusemre Belediyespor, heyecanla beklenen yaz spor okulu kayıtlarını başlattı. Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle bu yaz sezonunda da binlerce çocuk ve genci sporla buluşturmayı amaçlayan Mavi Beyazlı kulüp, 5-14 yaşta 14 branşta kurs açtı. Buna göre vatandaşlar, yüzme, futbol, voleybol, basketbol, judo, taekwondo, badminton, hentbol, tenis, okçuluk, halk oyunları, güreş, cimnastik ve atletizm dallarında açılan kurslara kayıt yaptırabilecek. Kurs kayıtları, Yunusemre Belediyesi Hizmet Binası ile internet üzerinden online olarak yapılabilecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, kursları okullardaki eğitim-öğretim yılının sona ermesinin hemen ardından 23 Haziran Pazartesi günü başlatacaklarını belirterek, tüm vatandaşları kontenjanlar dolmadan kayıt olmaya davet etti. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın destek ve öncülüğünde çocuk ve gençlere sporla dolu bir yaz tatili yaşatmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Kanik, "Yaz spor okullarımız ile çocuk ve gençlerimize spor alışkanlığını kazandırıp onlara saygı, hoşgörü ve takım ruhu gibi değerleri aşılamak, topluma faydalı bireyler olmalarına katkı sunmak hedefindeyiz. Bu yaz 14 branşta kurs açıyoruz. Vatandaşlarımız, sadece cimnastik için kendilerine en yakın Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi Spor Salonlarımızda başvurularını yapabilir. Bunun dışındaki tüm branş kayıt başvuruları resmi sosyal medya sayfalarımızdan online olarak veya belediyemizin hizmet binasından gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımız ayrıca manisayunusemrebldspor.com adresinden online başvuru yapabilecek. Kontenjanlarımız sınırlı. Herkesi vakit kaybetmeden kurslarımıza kayıt yaptırmaya bekliyoruz" dedi.