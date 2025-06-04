DENİZLİ (İHA) – Denizli’de henüz 5 yaşında olmasına rağmen sanat çevresinin yakından tanıdığı bir isim haline gelen küçük yetenek Bora Bozkurt, ritim ve perküsyon alanındaki başarılarıyla 10’uncu konserine hazırlanıyor.

Honaz’da yaşayan Gültekin - Ceyda Bozkurt çiftinin 5 yaşındaki oğlu Bora, ritim ve perküsyon alanındaki yeteneğiyle sanatseverlerin gönlünü kazandı. Henüz 3 yaşında müzik aletlerine olan ilgisiyle ailesinin dikkatini çeken Fahri Akçakoca Anaokulu öğrencisi Bora, ilk sahne deneyimini 3 yaşında, 12 Mayıs 2023 tarihinde Denizli Makina Mühendisleri Çocuk Korosu konserinde yaşadı.

Müzik aşkı küçük yaşta başladı

2020 doğumlu olan Bora Bozkurt, müziğe olan ilgisini çok erken yaşta gösterdi. O günden bu yana birçok toplulukta aktif olarak yer aldı. Bugüne kadar ADD Çocuk Korosu, Destan Halk Dansları ve Modern Dans Topluluğu, Çınar Lions Çocuk Korosu, Makina Mühendisleri Çocuk Korosu ve Musiki Derneği Sanat Müziği Saz Ekibinde görev alan Bora, son olarak Merkezefendi Kültür Merkezinde düzenlenen Denizli Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konserinde sahne aldı.

Yaş ortalaması bir hayli yüksek olan sanatçılarla sahneye çıkan 5 yaşındaki Bora, konserin saz ekibinde yer alarak ritim - perküsyoncu olarak görev yaptı. Bu konser ile minik yeteneğin sahne aldığı konser ve gösteri sayısı 9’a ulaştı. Konseri izleyen Denizli Büyükşehir Başkanvekili Ali Marım ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sahneye gelerek Bora’yı küçük yaşta gösterdiği başarı için kutladı.

Ailesi sanata destek veriyor

Baba Gültekin Bozkurt ve anne Ceyda Bozkurt, Bora’nın sanatsal gelişimini destekleyerek, O’nun bu alandaki başarısına büyük katkı sağlıyor. Müzik alanında kendisini geliştirmeyi sürdüren Bora, bateri, Tasavvuf müziğinde kullanılan kudüm vurmalı çalgı, ritim perküsyon aleti shaker, Latin müzik vurmalı aleti bongo ve zilli def ile ilgili yaşına uygun eğitimler alıyor

Müziğe olan tutkusu ve sahne disipliniyle gelecekte adından sıkça söz ettirmesi beklenen Bora, sanatın ne denli küçük yaşlarda başlayabileceğini bir kez daha göstermiş oldu. 10’uncu konserine hazırlanan Bora, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Ritim Topluluğunun Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştireceği konserde bir kez daha sahne alacak.