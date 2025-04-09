Yunusemre Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapıldı. 49 maddenin görüşüldüğü toplantıda faaliyet raporu da oy çokluğu ile kabul edildi.

Yunusemre Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban’ın başkanlığında Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündemde yer alan 49 maddenin görüşüldüğü toplantıda, belediyenin 2024 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantının başında denetim raporunun özeti okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi. Ayrıca, etkinlik salonuna Manisalı olan ve Köy Enstitülerinin mimarı olarak tanınan İsmail Hakkı Tonguç’un isminin verilmesi önerisi de gündeme geldi. Öneri, oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı.

Encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Toplantıda bir yıl süreyle görev yapacak Encümen Üyeleri, kapalı oylama usulüyle belirlendi. Yapılan oylama sonucunda Yağız Kaya, Haydar İzci ve Erdinç Yavaşlı encümen üyesi olarak seçildi. Ayrıca, meclis bünyesinde faaliyet gösterecek olan İmar Komisyonu, Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk ve Kadın Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonu, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Kentsel Dönüşüm Komisyonu, Sanayi, Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Afet Komisyonu, Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu’nun üyelik seçimleri de yapıldı.

Faaliyet raporu oylandı

Belediyenin bir yıllık çalışmalarını içeren faaliyet raporu da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bu madde görüşülürken Başkan Semih Balaban, oturumu Meclis Başkanvekili Erdinç Yavaşlı’ya devretti. Görüşmelerde AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve İYİ Parti Meclis Üyesi Mustafa Yılmaz raporla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti raporu kabul ederken; AK Parti ve MHP çekimser kaldı. Rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.

‘Her türlü hukuksuzluğun karşısındayız’

Toplantı sonrasında gündemi değerlendiren Belediye Başkanı Semih Balaban, ülkede yaşanan tutuklamalara dikkat çekerek tepkisini dile getirdi. Başkan Balaban, "Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarımıza yönelik hukuksuzlukları kınıyoruz. Halk olarak her türlü hukuksuzluğun karşısındayız. Hâlâ tutuklu olan 299 gencimiz var. Bu, Türkiye açısından son derece üzücü bir durum. Gençlerimizin amasız, fakatsız serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi. Yunusemre Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısının 6 Mayıs Salı günü saat 18.00’de yapılacağı açıklandı.