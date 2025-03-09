Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve birlikteliğini paylaşmak amacıyla kurduğu iftar sofralarında vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. 100. Yıl Meydanı’nda düzenlenen iftar programında, her yaştan vatandaş bir araya gelerek oruçlarını hep birlikte açtı.

Yunusemre Belediyesi, 100. Yıl Meydanı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurduğu iftar sofrasında vatandaşları konuk etti. İftar programına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Hakan Gürtunca ve Emine Özge Arslan’ın yanı sıra belediyenin daire müdürleri de katıldı. Başkan Yardımcıları Gürtunca ve Arslan, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, onların taleplerini dinledi. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla iftara katılan kadınların gününü kutlayarak, kadınların toplumdaki değerine vurgu yaptı.

Program, Ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerle renklendi. İftar öncesinde tasavvuf müziği konseri sunulurken, semazen gösterisi ise vatandaşlara huzur dolu anlar yaşattı. Programda sirk ve kukla gösterisiyle çocuklar da unutulmadı. Edilen duaların ardından oruçlarını açan vatandaşlar, yemek sonrası 100. Yıl Meydanı’nda kurulan çarşıyı gezerek alışveriş yapma fırsatı buldu.

Vatandaşlara seslenen Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Ramazan ayının en güzel şekilde yaşanması için belediye olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Gürtunca konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en güçlü hissedildiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı bir aydır. Yunusemre Belediyesi olarak, vatandaşlarımızla bu mübarek ayın manevi atmosferini paylaşmak, sofralarımızı bereketlendirmek için yoğun mesai harcıyoruz. İftar sofralarımızda bir araya gelerek Ramazan’ın huzurunu birlikte yaşamaya devam edeceğiz."