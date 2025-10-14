Osmanlı Devletinin kurucusu Osmangazi’nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi’nin türbesinde kurşun izleri günümüze kadar gelmesinde şaşkınlık gösterdi. O yıllar 12 bin olan Bilecik nüfusu işgal sonrası 4 bine kadar geriledi.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osmangazi’nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi’nin türbesini bu aya kadar 2 milyon kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler en çok Yunan işgali sırasında sıkılan kurşun izleri günümüze kadar gelmesinde şaşkınlık gösterirken, izler gelecek nesillere aktarmak adına korunuyor. O yıllar 12 bin olan Bilecik nüfusu işgal sonrası 4 bine kadar gerilerken, Türkiye’de 700 bine yakın kayıp oldu.

Türbeye yurt dışından en çok Pakistanlılar ilgi gösteriyor

Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi eşi Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabrinin yanı sıra Osman Gazi’nin naaşının ilk defin yeri olan muvakkaten kabrinin yer aldığı türbeden ziyaretçi eksik olmuyor. Bilecik Valiliği ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Mayıs 2017’den itibaren Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığından 14 uzman erbaşın alp kıyafetiyle saygı nöbeti tuttuğu türbeye yurt dışından en çok Pakistanlılar ilgi gösteriyor. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin birçok ülkede yayınlanması türbeye ilgiyi arttırırken, ziyaretçiler arasında Hindistan, Malezya, Endonezya, Afrika, Orta Asya Türk devletleri, Azerbaycan, Kuveyt, Dubai gibi ülkelerden gelenler çoğunlukta yer alıyor.

"Pakistan, Hindistan ve birçok Arap ülkesi, Avrupa’da yaşayan birçok soydaşımızla ziyarete geliyor"

9 ayda 2 milyon kişi ziyaret ettiğini anlatan türbe görevlisi Belgin Özkan, "Ertuğrul Gazi türbemiz, dönemi anlatan dizilerle birlikte son yıllarda en çok ziyaretçi alan ziyaretgahlarımızdan birisi oldu. Bu aya kadar 2 milyon kişiye aşkın ziyaretçi ağırladık. Burada, Osmanlı’nın kuruluş yeri olarak özellikle birçok kişinin ziyaretini burada yapmasına vesile oldu dizi. Dizinin sayesinde aynı zamanda yurt dışından da birçok ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle Pakistan, Hindistan ve birçok Arap ülkesi, Avrupa’da yaşayan birçok soydaşımızla yine Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçiyi burada dizi sayesinde ağırlıyoruz. Tabii Alplerimizin kostümle burada görev yapması, onlara gerçeği yansıtan bir heyecan uyandırıyor. Bu da bizim türbemize olan ilgiyi arttırıyor" dedi.

"Yunan işgalinde atılan kurşun izleri hâlâ cam kepenklerinde"

Türbedeki kurşun izlerinden bahseden Belgin Özkan, "Yunan işgalinde Bilecik ve Söğüt olarak işgal sırasında en çok darp edilen yerlerden ilçelerimizden birisiydi. İşgal sırasında Söğüt yakılıp yıkılırken türbeye de zarar vermişler. Kurtuluş Savaşı’nda, Yunan işgalinde atılan kurşun izleri hâlâ cam kepenklerinde burada ziyaret yerimizde gelecek nesillere aktarmak adına duruyor" dedi.