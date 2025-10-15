Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yürütülen elektrik altyapı çalışmalarının ardından kentin en işlek noktası olan İpekyolu Caddesi’ndeki kaldırımlar adeta köstebek yuvasına döndü. Çukurlar, moloz ve taş yığınları ile bozulan zemin, hem vatandaşların hem de esnafın tepkisine yol açtı.

İlçenin can damarı olan İpekyolu Caddesi, elektrik hatlarının yer altına alınması amacıyla VEDAŞ tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarının ardından kullanılamaz hâle geldi. Çalışmaların bitmesine rağmen kaldırımların onarılmaması, bölge halkının büyük tepkisine neden oldu. Özellikle rüzgârlı havalarda kalkan yoğun toz bulutu da hem yayalara hem de esnafa zor anlar yaşatıyor.

İş yerleri İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan esnaf, durumdan en çok etkilenen kesim oldu. Dükkânlarının önlerinin tamamen çukur ve moloz yığınlarıyla dolması nedeniyle iş yerlerine ulaşımın zorlaştığını belirten esnaf, müşteri kayıpları yaşadıklarını dile getirdi. Esnaf, mağduriyetlerinin giderilmesi için bozulan kaldırımların ve yolların bir an önce onarılmasını talep etti. Rüstem Durgun isimli esnaf, "Elektrik hatlarını yer altına alacaksınız, eyvallah, ama kaldırım niye kapatılmıyor? İnanın çok mağdur olduk. Her gün toz duman içinde kalıyoruz. Araçlarımız burada zarar görüyor. Artık yetkililer buna bir çözüm bulsunlar" dedi.

Yıllardır minibüs şoförlüğü yaptığını belirten Devran Tekin ise "Bu sene otogarda büyük sıkıntı yaşıyoruz çünkü VEDAŞ kazmış, öylece bırakmış. İnanın bu bizi mağdur ediyor. Artık bir çare, bir çözüm bulun; yapın bu yolları, kaldırımları. Bu görüntüler bize yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Yunus Oğuz da duruma tepki göstererek, "Görüyorsunuz, toz duman içindeyiz. İnanın bıktık bu kazılardan. VEDAŞ’ın elektrik onarımı sonrası yollar köstebek yuvasına döndü. Artık bir çare bulunsun. Biz vatandaşlar ve esnaf bu durumdan bıktık" diye konuştu.