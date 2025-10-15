Kocaeli’de, 60 yıl önce sanat okulundan mezun olanlar yeniden bir araya gelerek hatıralarla dolu bir yolculuğa çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmişten bugüne uzanan her projede ve buluşmada vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede büyükşehir, Kocaeli’nin tarihi değerlerinden biri olan Gölcük Taşmektep Sanat Okulu mezunlarını her yıl düzenlenen yemek organizasyonuyla bir araya getiriyor. Bu yıl düzenlenen etkinlikte mezunlar, eski dostlarını görmenin ve geçmiş hatıraları paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinliğe yaklaşık 80 mezun katılarak geçmişi yad etti. Geçtiğimiz yıl mezunlara, kupa bardak hediye edilirken, bu yıl Kocaeli’ye özgü pişmaniye ve Ormanya kolonyası hediyeleriyle nostaljik bir jest yapıldı. Etkinlik boyunca katılımcılar keyifli anlar geçirirken, bol bol hatıra fotoğrafları çekildi. Ayrıca etkinliğe katılmak isteyen iki mezunun ulaşımı, büyükşehirin "Engelsiz Taksi" hizmetiyle sağlandı. Bu uygulama sayesinde tüm mezunların buluşmada yer almasına imkan tanındı.