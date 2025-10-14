Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tutarken dağların zirvesi beyaza büründü.

İlçede son günlerde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarının buz tutan camlarıyla karşılaştı. İlçede erken başlayan soğuklar vatandaşı kara kara düşündürürken, yüksek rakımlı dağların zirvelerine yağan kar ise güzel görüntü sundu.

Geçtiğimiz yıllara göre daha erken kendini hissettiren kış şartları, bölge halkını hazırlıksız yakaladı. Soğuk havaların ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.