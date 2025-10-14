Şırnak’ın Cizre ilçesinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü denetimlerde, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde hizmet veren okul servisleri durdurularak detaylı şekilde incelendi. Sürücü belgelerinden araç bakımına, lastik diş derinliğinden emniyet kemeri kullanımına kadar birçok kriter titizlikle kontrol edilirken, öğrenci güvenliğini tehlikeye atabilecek eksiklikler tespit edilen sürücülere gerekli yasal işlemler uygulandı. Ekipler, sürücülere güvenli taşımacılık konusunda uyarılarda bulunurken, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca düzenli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, "Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Servis araçlarının bakımlı, belgelerinin tam ve kurallara uygun olması büyük önem taşıyor. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" açıklamasında bulundu.