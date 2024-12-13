Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındayken alerjik reaksiyon sonucu yüzü yanan ve burun kanadını tamamen kaybeden Bedran Tüner’e, Yüksekova Devlet Hastanesi’nde kendi dokularından yeni bir burun kanadı yapıldı.

Tüner ailesinin 24 yaşındaki çocuğu Bedran Tüner küçük yaşlarda yaptıkları ile Teknofest’e davet edilmiş ve ilçede "kaşif çocuk" olarak anılmasına neden oldu. 12 yaşına kadar normal bir hayat süren Taner, 2012 yılında yüzünde yanıklar oluşmaya başlamasıyla ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yüzünde derin yanıklar olurşan Tüner, burnunun sağ kanadını tamamen kaybetti.

"Tüner, yeni burun kanadına kavuştu"

5 ay önce Yüksekova Devlet Hastanesi’nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr. Emrah Göksal’la tanışan Tüner, yeni burun kanadına kavuştu. Tüner’in alnından alınan dokularla yeni burun kanadı yapan Prof. Dr. Emrah Köksal, “Bedran’a 5 ayda yapılan 5 ameliyatla bu hale geldi. Yapılan ameliyatlar özel sektörde oldukça maliyetli. Bedran 10 yıl boyunca burnundaki o doku efektiyle yaşamak zorunda kalmış. Bize başvurduğunda bu ameliyatın yapılabileceğini ben kendisine ilettim. Burun ucu kayıplarında genellikle çevre dokularla ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Ama Bedran’ın burun çeviresi de yanık olduğu için ameliyatı şimdiye kadar yapılmamış” dedi.

Bedran’ın burun kanadı için alnından doku aldıklarını kaydeden Köksal, “Saç içerisinden burun ucunu oluşturabilecek bir dokuyu damarları ile beraber taşıyarak burun ucuna naklettik. 5 aylık bir süre içerisinde 5 farklı ameliyat geçirdi. Bu aldığımız dokuya hem şekil vermek hem de o esnekliği ve sertliğe kavuşturmamız gerekiyordu. Kulağından kıkırdak dokuları aldık, destekledik. Komplike bir prosedür olduğu için her yerde her merkezde yapılamıyor çünkü 5 farklı ameliyat, 5 farklı anestezi gerekiyordu. Biz bunu Yüksekova Devlet Hastanesi’nde ilk defa gerçekleştirdik. Bedran’ın yüzünde sakal ekimi için kök hücre tedavisine başlanılacak” ifadelerini kullandı.

Yüzündeki yanıkların 2012 yılında tanısı belli olmayan bir şekilde meydana geldiğini söyleyen Bedran Tüner, "Sabah uyandığımda yüzümde yanma hissi vardı. Hastaneye yetişinceye kadar kabarıklar ve kızarıklıklar ile karşılaştım. 10 senedir yüzümdeki yanıklar ile yaşıyordum. Yüzümün bazı yerlerine dokunulamayacak kadar kötü olan yerler vardı. Bunlardan biri de burnumdu. Burnumun bir kanadı yoktu. Bunun için Türkiye’de farklı yerler gezdim. Profesörlerden net bir yanıt alamadım. Özel hastaneler ise hem yanaşmayıp hem de yüksek bir maliyet çıkarttılar. Son olarak Yüksekova Devlet Hastanesi’nde Emrah Köksal hoca ile tanıştım. Durumumu doktor beye ilettim. Böyle komplike bir işlemin Emrah hocamızın çok kolay bir şekilde yaptığını fark ettim. Beş ayda 5 ameliyat geçirdim şuan kendimi çok daha iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.