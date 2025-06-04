Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, yüksek kolesterolü düşürmenin etkili yollarını anlattı.

Yüksek kolesterolün kalp sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden birisi olduğuna dikkat çeken Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, kolesterol seviyelerini kontrol altına almanın, kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabileceğini vurguladı. "Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, yüksek kolesterolü düşürmenin en etkili yollarından biridir" diyen Uz. Dr. Fatih Çam, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinin bu süreçteki önemine dikkat çekti. Uz. Dr. Çam, "Özellikle katı yağlar ve margarin gibi doymuş yağlar, trans yağ içeriği yüksek hazır paketli cips benzeri gıdalardan kaçınmak, lif açısından zengin sebze ve meyveleri tercih etmek, kolesterol seviyelerini olumlu yönde etkileyebilir" dedi.

"Rutin egzersizler kritik önem taşıyor"

Düzenli fiziksel aktivitenin kolesterol yönetiminde kritik bir rol oynadığının altını çizen Uzm. Dr. Fatih Çam, haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmanın, LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürdüğünü ve HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırdığını ifade ederek; Yürüyüş, koşu, bisiklet sürmek gibi aktiviteler, yalnızca kolesterol seviyelerini değil, genel kalp sağlığını da iyileştirir. Bu nedenle, bireylerin günlük rutinlerine egzersizi dahil etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Özellikle bilinen kalp hastalığı olan, anjiyo geçmişi olan, balon ve stent öyküsü olan ya da bypass ameliyatı olan kişilerde kolesterol seviyesini düşürmek kritik öneme sahiptir. Bu gruptaki bireylerde diyet ve egzersizle yeterli sonuç alınamıyorsa mutlaka ilaç takviyesi almak gereklidir

"Stres yönetimi ve yeterli uyku"

Stres yönetimi ve yeterli uykunun kolesterol seviyeleri üzerinde dolaylı etki oluşturduğunu kaydeden Uzm. Dr. Fatih Çam, "Stresin vücutta neden olduğu olumsuz etkiler, kolesterol dengesini bozabilir. Bu yüzden ibadet etmek, meditasyon yapmak ve yoga gibi rahatlama tekniklerini uygulamak ve düzenli uyku almak, kalp sağlığı için önemlidir. Yüksek kolesterol ile mücadelede bütüncül bir yaklaşım benimsemek, bireylerin sağlıklı kalp ve damar sistemine kavuşmalarına yardımcı olacaktır" şeklinde uyarı yaptı.