Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu Ankara temasları kapsamında önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) misafir olan Rektör Hacımüftüoğlu, Başkan Abdullah Eren ile yapmış olduğu görüşmede, uluslararası öğrenci politikaları, kültürel etkileşim ve eğitimde küresel açılım başlıklarında kapsamlı istişarelerde bulundu.

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin yurt dışından gelen öğrencilere sunduğu akademik, sosyal ve kültürel imkanlara dair projeleri paylaşarak, üniversitenin bu alandaki deneyimlerini aktardı.

Görüşme sonrası değerlendirmede bulunan Rektör Hacımüftüoğlu şunları kaydetti: "Küresel sorumluluk bilinciyle hareket eden üniversitemiz, Türkiye’nin yükseköğretimdeki uluslararası vizyonuna katkı sunmaya kararlılıkla devam edecek. YTB ile ortaklaşa yapılabilecek projeler, üniversitemizin küresel etkileşim kapasitesini daha da artıracaktır."

Üniversite-Sanayi İş Birliklerini Güçlendirecek Görüşmeler Devam Ediyor

Aynı doğrultuda gerçekleştirilen bir diğer ziyaret ise, Türkiye ilaç sektörünün öncü markalarından Berko İlaç oldu. İVEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mücahit Yinanç ile yapılan görüşmede, sağlık alanındaki güncel gelişmeler ve iş birliği potansiyeli değerlendirildi. Berko İlaç’ın "Sağlıklı Yarınlara" vizyonuyla sektöre kattığı değer konuşulurken, Atatürk Üniversitesinin özellikle ilaç, aşı ve biyoteknoloji alanında attığı somut adımlar da paylaşıldı.

"Üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirme yolunda atılan her adımın hem akademik üretkenliğe hem de toplumsal faydaya katkı sunduğuna inanıyoruz. Bu tür ziyaretler, sadece bilgi alışverişi değil, aynı zamanda sürdürülebilir çözümler için ortak iradenin geliştirilmesidir." ifadelerini kullanan Rektör Hacımüftüoğlu, ziyaretin yeni iş birliklerine kapı aralayacağını belirtti.

Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretim, uluslararasılaşma ve sanayi iş birlikleri konularındaki kararlı tutumu; Türkiye’nin kalkınma vizyonuna ve sağlık alanındaki stratejik hedeflerine güçlü bir destek sunmaya devam ediyor.