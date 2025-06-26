Muş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası 19 yaşındaki Çimen Gülen, ailesi tarafından çiçekle karşılandı. Sınav süresince okul kapısında bekleyen anne ve babanın kızlarına sarıldığı anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bahçe Köyü’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Mehmet Emin ve Gülşah Gülen çifti, sınav için kent merkezine gelen kızları Çimen’e sürpriz yaptı. Ailenin yedi çocuğundan biri olan Çimen, eğitimini şehir merkezinde ağabeyiyle sürdürüyor. Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olan Gülen, yazılım mühendisliği hedefiyle sınava girdiğini, sınavının iyi geçtiğini söyledi. Çimen, Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’ni hedefliyor.

Eğitim hayatı olmayan ancak çocuklarının eğitimi için fedakârlık yapan Gülen çifti, ilk kez böyle bir sürpriz hazırladı. Baba Mehmet Emin Gülen’in bugüne kadar eşine çiçek almadığı ancak kızına bu özel anı yaşattığı öğrenildi.

Sattığı sütün parasıyla kızına çiçek alarak Türkiye’nin gündemine oturan Mehmet Emin Gülen, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Süt ve peynir satarak çocuklarımı okutuyorum. Zor şartlar altında kız çocuklarımı da okuttum. Erkek ve kız evlatlarım arasında hiçbir ayrım yapmadım. Ben okuyamadım ama çocuklarımın okumasını çok istiyorum. Tüm çocukların okumasını, mutlu olmasını istiyorum. Bu yüzden elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sınavdan önce düşündüm, kızımı nasıl mutlu edebilirim diye Aklıma çiçek almak geldi. Geçen yıl sınavı pekiyi geçmemişti, bu yıl sınav stresini biraz olsun azaltmak istedim. Bir babanın görevi, kızının mutluluğunu düşünmektir. Sınav süresince dışarıda çok heyecanlıydım. Kızımın çıkmasını dört gözle bekledim. Kapıda görünce sevinçten kendimi kaybettim. Ona kavuşup sarılmak o kadar uzun sürdü ki, sanki o mesafe hiç bitmeyecek gibiydi. Tüm kız çocuklarına destek olunmalı. Onları okutmalı, değer vermeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun, mücadele etmeliyiz. Tüm anne ve babalara tavsiyem şudur: Kız çocuklarını okusunlar, sevgilerini versinler. Çünkü sevgi olmazsa hiç bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

Kızı sınavda iken kocası ile birlikte çiçek hazırladıklarını söyleyen anne Gülşah Gülen, sıvan sonrasında kızlarını güllerle karşıladıklarını ifade ederek, "Kızım sınava girdi. Biz de okulun önüne gittik kızımıza destek olmak için. Kızımızı sınav sonrası güllerle karşılamak istedik. Kocamla beraber gittik bir deste gül aldık. Kapıda sınavın bitmesini bekledik. Kızım sınavdan çıkarken koşarak ve sevinçle gittik yanına gittik. Oda çok mutlu oldu" dedi.

Sınav öncesinde çok stresli olduğunu söyleyen Çimen Gülen, yaşadığı duygusal anları şu sözlerle anlattı: "Sınavdan önce elim titriyordu. Çok stresliydim. Annemle babam ikisi birden geldi, bana moral verdiler. ‘Geçen sene olmadı ama bu yıl güzel hazırlandın, biz sana inanıyoruz’ dediler. Bu sözler beni çok motive etti. Sınava girdim, salonu 15 dakika erken bitirdim. Çıkarken ellerim hâlâ titriyordu. Babam elinde çiçekle bana doğru koşuyordu. O anı tarif edemem. Çok özel bir andı. ‘Kızım, sana inanıyorum’ dedi. Ben de sadece ona sarıldım. Elindeki çiçeğe baktım, çok mutlu oldum. Bir kız için babası çok önemli. Benim için de babam biri ve tek. Elinde çiçekle bana gelmesi beni inanılmaz mutlu etti. O anda sınav stresini unuttum. ‘Babam bana güveniyor, destek oluyor’ dedim. Kazansam da kazanmasam da önemli değildi artık".