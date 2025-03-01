Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla davulcular mesailerine başladı.

Unutulmaya yüz tutan ve teknolojinin gölgesinde kalan davul ile sahura kaldırma geleneği, Yerköy’de hala canlılığını koruyor. Davulcular, ilçenin sokaklarını dolaşarak Ramazan’ın ruhunu her eve taşıyor. Ramazan ayının vazgeçilmez simgelerinden biri olan davulcular, özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Davulcu Kemal Metin, "Yıllardır gelenek haline gelen Ramazan’da vatandaşlarımızı sahura kaldırıyoruz. 10 kişilik ekibimizle bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. İlçemizde cadde cadde dolaşıp vatandaşımızı sahura kaldırıyoruz. Hayırlı Ramazanlar dilerim" dedi.

Davulculuk mesleğini dedesinden devraldığını belirten Çağlar Acer ise " Bu geleneği yıllardır devam ettirmekteyiz. Dededen miras kaldı, elimizden geldiğince kadar herkesi sahura kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Grubun en küçük üyesi Berk Metin de, "Herkese Hayırlı Ramazanlar dilerim. Ben grubumuzun en küçük davulcusuyum. Ramazan davulu geleneğimizi sürdürüyoruz " diyerek duygularını paylaştı.