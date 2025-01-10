Yozgat’ta 2024’te toplam 6 bin 391 CİMER başvurusu yapıldı.

Yozgat Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü CİMER bürosu 2024 yılı verilerini paylaştı. Buna göre kent genelinde toplamda 6391 adet başvuru alındı.

Başvuruların yüzde 69,86’sına denk gelen 4 bin 464’ü internet üzerinden yapılırken, yüzde 23,83’üne karşılık gelen bin 522 başvuru ise Alo 150 CİMER hattından yapıldı. Yüzde 6,31’ine karşılık gelen 405 adet başvuru ise şahsen ve internet üzerinden Valilik CİMER bürosuna yapıldı. Şikayet ve taleplerin yanı sıra toplam 116 teşekkür, görüş ve öneri bildiriminde bulunuldu. Nüfusa göre en çok başvuru yapılan beş ilçe ise sırasıyla Sorgun, Yerköy, Akdağmadeni, Sarıkaya ve Boğazlıyan oldu.