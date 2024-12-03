Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Terörle mücadeleden asayişe, kaçakçılıktan narkotik operasyonlarına kadar çalışmalar yapan ekipler suçlulara göz açtırmıyor.

Yozgat’ta 1-31 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 665 olayda 776 şüpheli yakalandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma ve terörizmin finansmanı suçlamasıyla bir şüpheli şahıs hakkında operasyon gerçekleştirilerek adli makamlara sevk edildi. Narkotik suçlar kapsamında 33 şüpheliye işlem yapılırken, 54,96 gram esrar, 557 adet sentetik ecza hap, 4,31 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 52,29 gram metamfetamin, 7 adet ecstasy hap, bin 440 içimlik sentetik kannabinoid (A4), 2 adet pipe ele geçirildi. Aynı dönem içerisinde göçmen kaçakçılığı kapsamında 2 kişi yakalanırken, 19 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edildi.

KADES, NARVAS, HAYDİ ve trafik bilgilendirmeleri kapsamında; 7 bin 752 vatandaş, 2 bin 659 öğrenci bilgilendirildi. 419 iş yeri, 121 kurum, 140 muhtar ve 105 okul ziyaret edildi. Asayiş ve trafik uygulamalarında ise 665 olayda 776 şüpheli kişi yakalandı. 68 bin 767 şahıs ve 33 bin 865 araç sorgulanırken, 13 bin 216 araca ceza kesildi, 299 araç trafikten men edildi. 182 adet sahte 50 euro, 17 kesici alet, 4 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 1 ruhsatsız av tüfeği, 8 fişek ele geçirildi. Kaçakçılık suçları kapsamında 20 litre etil alkol, 38 kilo nargile kömürü, 68 elektronik sigara likiti, bin 100 gram tütün, 3 bin 400 boş makaron, 3 bin 140 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Tefecilik suçlarından 2 kişiye işlem yapılırken biri tutuklandı. Silah ve sahtecilik suçları kapsamında 3 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 224 fişek, 1 kasatura bıçak ele geçirildi.