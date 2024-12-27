Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye çatısı altında hizmet veren Hilal Evler yörenin çehresini değiştiriyor. Merkezde kurslara katılan kadınlar, ürettikleri ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Sorgun Belediyesi’ne bağlı Hilal Evler’de dikiş nakış, örgü, çini süsleme, ahşap süs eşyaları yapımı gibi çeşitli kurslarda eğitim alan kadınlar, zaman zaman düzenlenen sergilerde ürünlerini de satma imkanı buluyor. Sosyalleşmenin yanı sıra keyifli vakit geçiren kadınlar, moral depolarken yeni el becerileri geliştiriyor.

Hilal Evler eğitmenlerinden Ayşe Aktaş, penye, eşofman, kaban, etek gibi pek çok kıyafeti diktiklerini söyledi. Aktaş, “Burada hanımlar ürettikleri zaman çok mutlu oluyorlar. Burası kurstan ziyade bireyin kendini ifade ettiği bir yer. Hanımlar yaptıkları işlerle ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Örneğin eşofmanı bile çok uyguna mal edebiliyorlar. Önceden kurslar için mekan bulamazdık. Şimdi bu tür kurumların hizmete girmesinden ve hanımların kolayca böyle yerlere ulaşmasından dolayı çok memnunum” dedi.

El Sanatları Öğretmeni Semiha Genel, yeni dönemdeki kursun çarpana dokuma olduğunu, sonrasında öğrencilerin ilgi alanlarına göre kendi istediği el işi ve örgü modelleriyle çalıştığını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Fatma Özkaya ise ahşap süsleme alanında eğitim verdiklerini ve kursiyerlerin siparişlere yetişmekte zorlandığını belirtti. Özkaya söz, nişan gibi özel günler için veya ev dekorasyonu için kullanılan ahşap süs eşyalarının yoğun biçimde tercih edildiğini sözlerine ekledi.

Emine Gökhan adlı kursiyer, 3 yıldır Hilal Evler’e geldiğini ifade ederek, “Arkadaşlar edindim, sosyalleştim. Bilmediğim şeyleri öğrendim. Geçen sene de Kur’an kursuna gelmiştim. Hilal Evler’in benim mahallemde olması benim için bir avantaj” dedi.

Aslı Nazlıoğlu ise çeşitli kurslara katıldığını belirterek, “Çocuklarımın çeyizini yaptım. Torunuma oyuncaklar, kazaklar ördüm. Maddi manevi çok faydasını gördüm. İçine kapanık biriydim ama kurslar sayesinde sosyal biri oldum. Bir ev hanımının kurslarla birlikte hayatı çok düzenli oluyor. Buraların çehresini bu kurslar değiştirecek” ifadelerini kullandı.

1 yıldır kurslara katıldığını anlatan Emine Akyol, “55 yaşındayım. Bir yerlere gitmeyi, kalabalığı ve dedikoduyu sevmem ama buraya geldim çok rahatladım. Dikiş dikmeyi, çini boyamayı, nakışı öğrendim. Burada dedikodu yok, sohbet ve üretim var. Kurslara katılmam için de beni teşvik eden oğlumdu” şeklinde konuştu.