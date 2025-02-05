Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Yozgat’ın en fazla 6 aylık suyu kaldı. Bir an önce yağışların imdadımıza yetişmesini niyaz ediyoruz" dedi.

Kentin su ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan Musabeyli Barajı önünde açıklama yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kuraklık nedeniyle barajdaki su miktarının azaldığını söyledi. Barajda 9 milyon 700 bin metreküp su olduğunu ifade eden Arslan, bu miktarın yüzde 15’e tekabül ettiğini söyledi. Barajdaki kullanılabilir su miktarının 6 milyon metreküp olduğunu bildiren Arslan, "Bu demek oluyor ki Yozgat’ın en fazla 6 aylık suyu kaldı. Biz buradan ayda 1 milyon metreküp su alıyoruz. Bu suyun yaklaşık 400 bin metreküpü Yerköy ve Çiçekdağ’a gidiyor. Yozgat olarak 600 bin metreküp su kullanıyoruz. Bir an önce yağışların imdadımıza yetişmesini niyaz ediyoruz" dedi.

"2016’dan beri bu barajı kullanıyoruz"

Su kaynağı aradıklarını ifade eden Başkan Arslan, "2016’dan bu yana barajdan Yozgat’a su alıyoruz. 2016’dan bu zamana kadar en yüksek doluluk oranı yüzde 55 olarak 2018 yılında gerçekleşmiş. Yüzde 55’in üzerine hiç çıkmamış. 2018’den bu yana ise kuraklık nedeniyle baraj suyunda sürekli azalma var. Mesela geçen yıl bu vakitlerde barajdaki su seviyesi yüzde 33’tü. Evvelki sene yüzde 34’tü. Şu anda yüzde 15-16 seviyesinde. Baraj kurulduğu günden bugüne en düşük seviyesi bu seviyedir. Yeni su kaynakları arayışımız devam ediyor. Bu konuda ciddi etütler yapmak istiyoruz ama hemşehrilerimiz bilmeli ki Yozgat su fakiri bir ilimiz. Yeteri kadar su kaynakları yok. Suyu dikkatli kullanmamız lazım, su bir nimettir. Gelişigüzel su kullanımından kaçınmamız lazım. Su yönünden tehlikedeyiz. Yağışlar olmazsa bizi kötü günler bekliyor. En azından mevcut olanın kıymetini bilmek ve israftan kaçınmak lazım" şeklinde konuştu.