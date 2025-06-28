Muğla’nın zengin düğün kültürünü ve geleneksel mutfağını uluslararası platforma taşıyan 4. Geleneksel Uluslararası Muğla Düğün Yemekleri Festivali, bu yıl da büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Muğla Valiliği, Menteşe Kaymakamlığı, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Muğla Ticaret Borsası destekleriyle ve Slow Food Muğla Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen festival, tarihi Arasta, Kurşunlu Camii Meydanı, Yağcılar Hanı ve Zahire Pazarı gibi kültürel miras alanlarında gerçekleştirildi.

3 ülkeden gelen katılımla uluslararası boyut kazandı

Festivalin uluslararası kimliği bu yıl daha da güçlenirken, Almanya, İngiltere ve Yunanistan’dan gelen konuklarla kültürlerarası bir sofra kuruldu. Slow Food Muğla Sözcüsü Gürkan Tetik, yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Düğün Yemekleri Festivalimiz bu yıl 3 ülkenin katılımıyla uluslararası bir boyuta ulaştı. Almanya, İngiltere ve Yunanistan’dan gelen misafirlerimizle birlikte çok sayıda uluslararası katılımcı ve ziyaretçimiz oldu. Festivalimizi burada, Arasta’da gerçekleştirme amacımız ise bu bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu yaşatmak.Arasta, Muğla’nın korunmuş ve yaşatılmış en kıymetli değerlerinden biri. Biz bu tür etkinliklerle hem Yörük düğün geleneklerimizi yaşatmak hem de gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

"Bu etkinlik bir kültürün paylaşımıdır"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise etkinliğin sadece bir yemek festivali olmadığını, aynı zamanda kültürel bir paylaşım ve farkındalık hareketi olduğunu vurguladı. Köksal Aras:"Bizim için bu sadece bir yemek festivali değil, aynı zamanda kültürlerin tanıtımı, paylaşımı ve kendi geleneklerimizi yaşatmanın bir yolu.Slow Food’un ortaklığı da çok anlamlı çünkü burada sadece lezzet değil, üretim biçimi de çok önemli. Kimyasal kullanılmadan, yavaş üretimle, doğaya saygılı, plastiğe yer vermeyen bir sistemle çalışılıyor. Hep birlikte toprağımıza, çevremize ve kültürümüze sahip çıkacağız"

"Muğla, bir kültür mirasıdır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da festivalin Muğla’nın zengin kültürünü dünyaya tanıtmak adına çok kıymetli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti: "Bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz bu festival, Muğla’nın yemeğiyle, folkloruyla, mimarisiyle, esnafıyla, lezzetleriyle bütüncül bir kültürünü yansıtıyor. Yerel üretimimize, öz kültürümüze, örf ve adetlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Atalarımızın bize bıraktığı bu mirası korumak bizim boynumuzun borcudur. Gürkan Başkan başta olmak üzere emeği geçen herkese, Ticaret Odamıza ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Muğla, doğasıyla, turizmiyle, tarihiyle, mutfağıyla bir kültür mirasıdır. Daha nice festivallerde hep birlikte olmak dileğiyle"dedi.