Kütahya Şehir Hastanesi Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yerleşkesi’nde, 9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.

Sağlık çalışanları tarafından kurulan farkındalık standında, pulmoner rehabilitasyon hakkında bilgilendirmeler yapılıyor ve solunum egzersizleri uygulamalı olarak gösteriliyor. Pulmoner rehabilitasyon, kronik solunum rahatsızlığı bulunan hastaların tıbbi tedavilerinin yanı sıra fiziksel ve psikolojik durumlarını iyileştirmeyi hedefleyen, kişiye özel egzersiz ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Hafta boyunca devam edecek etkinliklerle, solunum hastalıkları konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.