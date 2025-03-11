Bolu’daki tabiat ve milli parkları korumak için çeşitli yasaklar getirildi. Abant Gölü Milli Parkı’nda açık hava aktiviteleri, Yedigöller Milli Parkı’na karavan girişi ve Gölcük Tabiat Parkı’nda ise kamp yapmak yasaklandı.

Bolu Valiliği tabiat ve milli parkları korumak amacıyla yasakların sıralandığı emirler yayımladı. Valilik tarafından yayımlanan karara göre, tabiat koruma alanlarına eğitim ve bilimsel çalışma dışında, ziyaretçi girişi yasaklandı. Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı. Beşpınarlar Tabiat Parkı, Göksu Tabiat Parkı. Kargalı Gölcük Tabiat Parkı, Ayıkayası Tabiat Parkı, Sünnet Gölü Tabiat Parkı. Sülüklü Göl Tabiat Parkı ve Karagöl Tabiat Parkı, Yeniçağa Gölü Sulak Alanı yasakların getirildiği bölgeler oldu.

Şambrel ve bot ile kaymak, Abant Gölü Milli Parkı’nda yasaklandı

Kar yağışıyla vatandaşların vazgeçilmez eğlencelerinden biri haline gelen şambrel ve bot ile kaymak, Abant Gölü Milli Parkı’nda yasaklandı. Göl bölgesinde yapılan yamaç paraşütü etkinliği ile paintball gibi açık alan etkinlikleri de yasaklandı. Ayrıca trafiği ve ziyaretçilerin can güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle başıboş hayvan bırakılması ve çalıştırılması yasaklandı. Her türlü odun ve kömür kullanarak yakılan, ardında kül bırakan; semaver, ateş kovası, soba ve benzeri ateşli faaliyet de yasaklandı.

Yedigöller’de ateşli piknik belirlenen alanlar dışında yasak

Yedigöller Milli Parkı’na karavan ile girişin yasaklandığı açıklandı. Bu çerçevede, "Milli Park içerisinde karavan ile konaklama yapmak yasaktır ve alana günübirlik ziyaret için dahi olsa karavanla gelen ziyaretçiler alana alınmayacaktır" denildi. İzin verilen alanlar dahilinde ateşli pikniğin yasak olduğu belirtildi.

Gölcük’te kamp yasak

Gölcük Tabiat Parkı’nda çadırlı kamp faaliyetinin yasak olduğu, ateşli piknik faaliyetinin sadece belirtilen bölgede yapılacağı belirtildi. Yayımlanan kararda, "Gölcük Tabiat Parkında gölün doğusunda yer alan kır kahvesi, kır lokantası, büfe, cami, mescit, WC gibi yapıların da yer aldığı Günübirlik Kullanım Alanı-1 ‘de odun, kömür gibi söndükten sonra atık bırakan (kül vb.) dumanlı ateşli piknik, piknik tüpü, elektrikli ocak vb. yasaklanmıştır. Ateşli piknik sadece Kökez piknik alanında yapılacaktır. (Kökez piknik alanı: Kuzey-Batı Günübirlik Kullanım Alanı (GB-2) olup, Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Bölgeleme Haritasında gösterilen gölün kuzey batı kısmında yer alan göl ayağından kuzey yönüne doğru uzanan bölgedir.)" ifadelerine yer verildi.