Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, yaşanabilecek tehlike ve risklere karşı kent halkının güvenliğini sağlamak ve daha dirençli bir şehir oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturulması ve süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesinin hedeflendiğini belirten Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, kent genelinde afet tehlike ve risklerinin belirlenmesi ve bu risklerle ilgili önlemlerin alınması için birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Mersin’de yaşayan tüm bireylerin sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için çalışma sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanabilecek afet riskine ve krizlere karşı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde önemli projelere imza atıyor. İlk olarak ‘Mersin Afet Yönetimi Çalıştayı’nı gerçekleştiren belediye, alanında yetkin isimlerle fikir alışverişi yaparak, afet yönetim planlarının temelini attı.

Deprem riskiyle mücadelede yol haritası belirlendi

Çalışma kapsamında, konumu itibari ile çevresinde meydana gelebilecek depremlerin kent genelinde hissedilmesiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ‘Mersin İli Deprem Sakınım Stratejik Eylem Planı’ oluşturulurken, kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve faaliyetleri içeren planda, deprem riski ile mücadelede önemli bir yol haritası belirlendi. Özellikle sahil bandında, zemin sıvılaşması ve yapı kalitesi nedeni ile risk altında olan yapıların sağlamlığını artırmayı ve daha güvenli konutlar yapmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Kentsel Dönüşüm Altyapı Planlaması ve Sosyal Konut Altyapı Planlaması’ projelerini de hayata geçirdi.

Afet bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor

Mersin’deki tüm ilçelerde afet bilincinin artırılması amacıyla, okul çağındaki çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna yönelik ‘Afet Bilinci Eğitimleri’ verilerek, olabilecek afetlere karşı hazır bir toplum oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda muhtarlarla iş birliği yaparak geniş bir eğitim ağı kurmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Muhtarlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi’ düzenledi.

Hem çevreyi koruyacak, hem de afet anında insanların dikkatini çekecek ‘Geri Dönüşüm Malzemeleri ile Acil Durum Düdüğü’ projesini hayata geçirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hem afet güvenliği hem de geri dönüşüm bilincini kazandırmayı amaçlıyor. Yeni teknolojilerin sunduğu fırsatları da bu sürece dahil eden Büyükşehir Belediyesi, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde, deprem anında vatandaşların davranışlarını kontrol altında tutabilmesini sağlamak ve doğru karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla ‘VR Teknolojisi ile Deprem Simülasyonu’ oluşturdu.

"Mersin’in afet, tehlike ve risklerine dair çalışmalara başladık"

Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, 2023 yılında kurulan dairenin, kent genelinde afet tehlike ve risklerinin belirlenmesi ve bu risklerle ilgili önlemlerin alınması için birçok çalışmaya imza attığını söyledi. Gerçekleştirilen ‘Mersin Afet Yönetimi Çalıştayı’ndan çıkan veriler ışığında Mersin’in afet, tehlike ve risklerine dair çalışmalara başladıklarını dile getiren Zorlu, "Mersin’in afet tehlikelerini değerlendirdiğimizde; depremden önce birinci sırada sel ve su baskınlarının, ikinci sırada kütle hareketleri dediğimiz heyelanlar ve kaya düşmelerinin, üçüncü sırada ise deprem tehlikesinin geldiğini görüyoruz. Ancak, depremin sonuçları, meydana getirdiği can kayıpları ve verdiği zararlar itibariyle, afet konusunda depreme odaklanıyoruz. Bu nedenle Mersin’de öncelikli olarak deprem tehlikesini tespit edip, buna dair önlemlerin alması ile ilgili çalışmaları birinci sıraya koyduk" dedi.

"Deprem konusunda eylem planları oluşturduk"

Mersin’de deprem kapsamında en önemli tehlikelerin başında zemin sıvılaşma riski olduğunu belirten Zorlu, bununla birlikte kentteki yapıların sağlamlık durumlarının da tespit edilme çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydetti. Bu kapsamda ‘Mersin Deprem Sakınım Stratejik Eylem Planı’ oluşturduklarını dile getiren Zorlu, bu plana göre kısa, orta ve uzun vadede kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan alanların belirlendiğini ifade etti. Bu çalışmaların Tarsus, Erdemli ve 4 merkez ilçeyi kapsadığını vurgulayan Zorlu, Mersin’de 64 adet kentsel dönüşüm alanı belirlediklerini, bu sayede Mersin’in bir anlamda fotoğrafını da çektiklerine işaret ederek, "Elde ettiğimiz bu veriler ışığında, ada bazlı yerinde dönüşüm projesi üzerinde çalışmaya başladık. Bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında, daha büyük ölçekli ifade edebileceğimiz bir kentsel dönüşüm projesi ile ilgili fizibilite ve hazırlık çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Tüm bunların yanı sıra; dirençli kentler ve sağlam yapılarda insanların yaşamasını desteklemek amacıyla, ekonomik şartların da zorluğunu düşünerek, ‘Sosyal Konut’ projesiyle ilgili çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Bu işi ancak hep birlikte gerçekleştirebiliriz"

Yapılan çalışmalarla Mersin’in afetlere karşı daha dirençli bir kent olması yolunda önemli katkılar sağlayacaklarını ifade eden Zorlu, "Bir kentin afetlere dirençli bir kent olması, sadece bir kurum ve kuruluşun gerçekleştireceği bir şey değil. Afetlere hazır ve dirençli olmak için; merkezi idare, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, eğitim ve kamu kurumları ve vatandaşlarla hep birlikte çalışma yürütülmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’in afetlere daha dirençli bir kent olması için, çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu işi ancak hep birlikte gerçekleştirebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.