Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay Muğla Şubesinde gerçekleştirdiği toplantıda 15 yaşından bu yana kullandığı sigarayı 9 Şubat ‘Sigarayı Bırakma Günü’nde bıraktığını açıkladı.

Başkan Aras bir aydır sigara içmediğini belirterek, bu açıklamayı böylesine mübarek bir ayda Ramazan aylında yapmayı uygun bulduğunu söylerken, aynı zamanda Yeşilay üyesi olarak bundan sonraki süreçte bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalar yapacağını, bunu önce Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinden başlatacağını açıkladı.

Yeşilay Muğla Şubesinden düzenlenen toplantıda konuşan Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile 27 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdikleri protokol ile bağımlılık ile mücadeleyi birlikte yürütme kararı aldıklarını açıkladı. Şengür, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ile gerçekleştirdiğimiz protokol Türkiye’de bir ilk oldu. Sayın Başkan bu süreçte sigarayı bırakma kararı aldı. Yeşilay olarak biz de gerekli desteği kendisine verdik. Önümüzdeki günlerde Fethiye’de Yeşilay Danışmanlık Merkezi açılışı ile ilgili bir çalışmamız olacak. Burada Muğla Büyükşehir Belediyemizin bize katkısı olacaktır. Bizim amacımız toplumu her türlü bağımlılıktan uzak tutmak ve onların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak" dedi.

9 Şubat sigarayı bırakma gününde sigarayı bıraktı

Bundan bir ay öncesine kadar kendisinin bir sigara bağımlısı olduğunu belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sigaraya 15 yaşında başladığını, 30’lu yaşlarda ara verdiğini ve tekrar kullanmaya başladığını söyledi. Başkan Aras, "Bu bir bağımlılık mı evet, bağımlılık. Kimse kendisini bağımlı hissetmez. Bir süre önce bir toplantıda önümdeki kağıda bir not düştüm. Notumda ‘Sigarayı bırakıyorum’ dedim. Ben düzenli spor yapan birisiyim ve spor yaparken zorlandığımı hissetim. 9 Şubat tarihi sigarayı bırakma günüydü ve ben o gün sigarayı bıraktım. Bir aydır sigara içmiyorum. Yeşilay ile tanışmamdan sonra bağımlılığın ne olduğunu gördükten sonra bu illeti hayatımızdan tamamen çıkarabileceğimizi buna mahkûm olmadığımızı ve insan iradesinin çok güçlü olduğunu gördüm. Bir aydır o kadar rahatım ki, eskiden uykularım kaçardı uyuyamazdım. Şu bir aylık sürede kendimi o kadar iyi hissediyorum ki, kendimi mutlu hissediyorum. Bu da işin psikolojik bir boyutu. Yediğimi yemeğin tadını alabiliyorum, bir çiçeğin kokusunu hissedebiliyorum" dedi.

"Sigaraya vereceğiniz parayı hayır yapın"

Vatandaşlara da sigara konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Aras, "Sigara içen vatandaşlarımız lütfen bu illeti bırakın. Birincisi sağlık açısından, sağlığınızın geleceği için bu illeti bırakın. İkincisi ekonomik olarak bütçenize katkısı var ki neredeyse bu illete her ay bir asgari ücret harcıyoruz bir bağımlı olarak. Bu parayı çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için, eşimizin ailemizin huzuru için ve gerçekten ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız için harcayarak aynı zamanda hayır yapmış olursunuz. Bu hayırlı mübarek ayda da bunu belirtmiş olayım" dedi.

Bağımlılıkla mücadele çalışmaları

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşil Muğla Şubesi’nin kayıtlı bir üyesi olduğunu belirterek, bunu aktif çalışmaya da aktaracağını söyledi. Aras, "Yeşilay ile tanıştıktan sonra bağımlılık ile mücadele kapsamında yapabileceğimiz çok iyi çalışmalar olduğunu gördüm. Bağımlılık sadece sigara ve alkol ile sınırlı değil. Çağımızın en büyük tehlikesi dijital bağımlılık ile mücadele de çok önemli. Özellikle çocuklarımızın bu bağımlılıktan kurtarılması çok önemli. Bunun yanında sürekli televizyon izlemek ve kumar da bir bağımlılık. Ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında öncelikle kendi içimizden yani Muğla Büyükşehir Belediyesinde çalışan mesai arkadaşlarımdan bu çalışmayı başlatacağım" dedi.