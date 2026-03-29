Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla düzenlenen '5 Gün 5 Oyun-27 Mart Dünya Tiyatro Günü Seçkisi' kapsamında Mersin'e gelen şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmenleri, ödül jüri üyeleri ve tiyatro eleştirmenleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Seçer, tiyatro sanatçılarını Mersin'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, kentte kültür-sanat alanında son yıllarda önemli ilerlemeler sağlandığını söyledi. Şehir Tiyatrosunun geçmişte de var olduğunu hatırlatan Seçer, 'Son 7 yılda bu alanda üzerine koyarak ilerledik. Yaptığımız çalışmalarda her zaman daha iyisini hedefliyoruz. Bu tür buluşmalar da kentin gelişimi açısından önemli' dedi.

'Mersin sinerjik bir şehir'

Mersin'in yaklaşık 150 yıllık bir kent olduğunu dile getiren Seçer, liman kenti olması nedeniyle yoğun göç aldığını ve kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Seçer, 'Mersin limandan dolayı büyümüş, yoğun göç almış bir kent. İnsanlar buraya daha iyi yaşam koşulları için geliyor. Bu durum da kente enerji katıyor. Mersin daha sinerjik bir şehir' diye konuştu.

'Sanata yapılan yatırımlardan olumlu karşılık buluyoruz'

Mersin'i çağdaş ve seküler bir kent olarak tanımlayan Seçer, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine verilen önemin bu anlayışın sonucu olduğunu kaydetti. Seçer, 'Sanatsal faaliyetlere ne kadar katkı yapabiliriz diye bu konulara hep olumlu baktık. Bütçeleme yaparken de aynı anlayışı benimsedik. Çünkü karşılık buluyoruz, sonuçları iyi oluyor' ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir projelerin daha zengin sonuçlar ortaya çıkardığını vurgulayan Seçer, eleştiri ve önerilerin kendileri için yol gösterici olduğunu belirterek, Mersin'i kültür-sanat alanında daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

'Tiyatro çok etkili bir sanattır'

İzmir Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü ise sahne sanatları için özel planlanmış tiyatro salonlarının önemine dikkat çekerek, tiyatro mekanlarının yalnızca gösteri alanı değil, sanat üretiminin merkezleri olduğunu ifade etti. Üzümcü, yerleşik tiyatro mekanlarının bulunduğu kentlerde sanat üretiminin artacağını belirterek, 'Bir kez tiyatro izleyen insanla hiç izlememiş insan aynı değildir. O şehirde mümkün olduğunca fazla insanın tiyatroya gitmesini isteriz' dedi.

'Sanata yapılan yatırımlar toplumun geleceği için önemli'

İstanbul Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever de kültür-sanat yatırımlarının toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu vurguladı. Sanatın toplumsal mutabakatı güçlendirdiğini ifade eden İşsever, çocukların sanatla temas etmesinin hayata bakışlarını değiştirdiğini söyledi.

'5 Gün 5 Oyun' seçkisi sanatseverlerle buluştu

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 25. sanat sezonu kapsamında 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla hazırladığı '5 Gün 5 Oyun' seçkisiyle sanatseverleri bir araya getirdi. Program kapsamında 'Bahar Noktası', 'Misafir', 'Eyvah Nadir', 'Ben Anadolu' ve 'Buzlar Çözülmeden' oyunları sahnelendi. Farklı kentlerden gelen tiyatro yöneticileri, jüri üyeleri ve eleştirmenler de eserleri izleyerek etkinliğe katıldı.