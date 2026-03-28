Mersin'in Erdemli ilçesinden Torosların zirvesinde vatandaşlar, Çukurova'nın düşman işgalinden kurtuluşu için 106 yıl sonra milli mücadele ruhuyla tekrar yürüdü.

Çukurova'nın düşman işgalinden kurtuluşu için mücadele eden aziz kahramanların yolunda 106 yıl sonra torunları Mersin Erdemli'de yine yürüdü.Erdemli Belediyesi ile bir çok STK'nın işbirliği ve katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Torosların zirvesinde yer alan Güzeloluk'ta başlayan yürüyüşte şehit ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Al yazmasıyla Fadime Doğan'ın okuduğu Cumhuriyet şiiri büyük beğeni aldı. Yöresel oyunlarla coşku dolu anlar yaşandığı programda Torosların bekçisi Yörükler silahlarını kuşanıp saygı atışında bulundu. Milli mücadele kahramanlarından ve dedesinin ismini taşıyan Tarihçi Yazar Ahmet Refik Erdemli 'de programda yer aldı.

'Vatandaşlarımızla aynı ruh, aynı heyecanı yaşıyoruz'

Milli mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için aynı yolda yürüdüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara,'Bugün Kuvayi Milliye'nin 106. Yılında Erdemli Güzeloluk Mahallemizde aynı ruh, aynı heyecanla birlikte vatandaşlarımızla aynı ruh, aynı heyecanı yaşıyoruz. Çok güzel bir program oldu. İnşallah ne mutlu bize ki tarihimize sahip çıkan bir milletiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşamaya devam edecektir'dedi.

Cumhuriyet için vatan için yürüdüklerini ifade eden Naz Karlı, 'Cumhuriyet için vatan için Türk milleti için hep birlikte el ele. Ne mutlu Türk'üm diyene'diye konuştu.

'Bir tek toprağımıza ayak bastırmayacağımıza yemin ederim'

Kuvayi Milliye ruhunu yaşamak için birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını atalarının yürüdüğü yolda yürüyeceğini aktaran Ayşe Teyze, ' Mersin'in işgal edildiği zaman bu vatanı Güzeloluk'tan altı kişi Mersin'i düşmanlardan kovdu. Biz bunları atalarımızdan duyduk. İnşallah Allah'ım öyle savaşları yaşatmaz. Yaşatırsa da imanımızla, bilek gücümüzle bu vatana bir tek toprağımıza ayak bastırmayacağımıza yemin ederim' diye konuştu.

Kuvayi Milliye ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Ahmet Yiğit ise 'Bizden sonraki nesillere aktarılması gerekiyor' derken Serpil Koca da,'Güzeloluk'ta Kuvayi Milliye'nin 106. Yıl dönümünü kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene' şeklinde konuştu.