Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, İşkur İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Genç Adımlar Kariyer Yolu' projesi kapsamında gençlerin, özellikle de genç kadınların istihdama katılımını artırmaya yönelik eğitim programı başlatıldı. Proje ile katılımcıların mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenerek iş hayatına daha donanımlı bireyler olarak hazırlanması hedefleniyor.

Toplumsal farkındalık oluşturmak ve kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında başlatılan kurs, genç kadınlara yönelik kapsamlı bir eğitim ve istihdam sürecini kapsıyor. Program sonunda başarılı olan katılımcıların başta havalimanı olmak üzere hizmet sektöründe istihdam edilmesi planlanıyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Proje Eğitim ve Uygulama Merkezinde yürütülen Seyahat ve Konaklama Hizmeti Kursu, iş gücü piyasasının güncel ihtiyaçlarına uygun içeriklerle hazırlanıyor. Eğitim sürecinde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla katılımcıların mesleki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında katılımcılara; iş ve sosyal hayatta etkili iletişim, diksiyon, hijyen kuralları, yabancı dil bilgisi ve yabancı dilde iletişim gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Bu sayede genç kadınların özellikle hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Proje ile iş gücü piyasasına girişte zorluk yaşayan genç kadınların mesleki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması, iş disiplini kazanmaları ve çalışma hayatına uyum süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Eğitimlerin ardından katılımcıların doğrudan istihdama yönlendirilmesi planlanırken, projenin hem bireysel kalkınmaya hem de bölgesel ekonomiye katkı sunması bekleniyor.