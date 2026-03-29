Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mezitli Çocuk Kampüsünde düzenlediği ve tüm çocuk kampüslerinin katkısıyla hazırlanan 'Bahar Şenliği', çocukların sahnelediği gösteriler ve renkli etkinliklerle coşku dolu anlara sahne oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Bahar Şenliğinde çocuklar; drama gösterileri, koro performansları, müzik ve dans etkinlikleriyle sahne aldı. Etkinlik kapsamında maskot gösterileri, yüz boyama aktiviteleri ve bando performanslarıyla kampüs alanı adeta şenlik alanına dönüştü. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklar baharın tazeliğinde keyifli vakit geçirdi.

Şenlikte ayrıca 21-26 Mart Dünya Orman Haftası dolayısıyla Doğa Atölyesi öğrencilerine defne ve çam fidesi hediye edildi. Çocukların fidanları dikerek büyüme süreçlerini takip etmesi hedeflenirken, doğayı koruma bilincine de dikkat çekildi. Programda tüm çocuk kampüslerinin hazırladığı tasarım ürünleri ve resimler sergilenirken, 'Ormanın Kalbi Konuşuyor', 'Doğanın Mucizesi' ve 'Suyun Gücü' adlı drama gösterileri de sahnelendi. Etkinlik, çocuk korosu, halk dansları ve piyano dinletisiyle devam etti.

Şenlikte konuşan Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, çocukların gelişiminde ailelerin ve eğitim ortamlarının önemine dikkat çekerek, 'Aileyi bir ağaca benzetiyorum. Ağaç kökleriyle toprağa tutunmuş ve bunun en kıymetli noktası da çocuklarımız. Çocuklarımız en güzel kök, en güzel filiz ve en güzel çiçek' dedi. Çocukların mutlu olmasının ailelerin de mutluluğu anlamına geldiğini ifade eden Seçer, çocukların yeteneklerini keşfedebilecekleri alanların önemine vurgu yaptı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ise çocuk kampüslerinde yürütülen atölye çalışmalarının çıktılarının şenlikte sergilendiğini belirterek, 'Şenlikte atölyelerden aldığımız sonuçları görüyoruz. Herkes çok mutlu ve huzurlu' diye konuştu. Çocuk kampüslerinde müzik, dans, doğa, halk oyunları, akıl-zeka oyunları, tasarım, hobi ve mutfak atölyeleri gibi birçok alanda eğitim verildiğini kaydeden Dokucu, bugüne kadar yaklaşık 35 bin çocuğa ulaşıldığını söyledi.

Mezitli Çocuk Kampüsü Doğa Atölyesi Eğitmeni Menel Şahin Saban da Orman Haftası kapsamında çocuklarla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirterek, doğa bilincini uygulayarak öğretmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Şenliğe katılan veliler de etkinlikten memnuniyet duyduklarını dile getirirken, öğrenciler ise yüz boyama, tiyatro ve müzik etkinlikleriyle keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.