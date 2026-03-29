Çanakkale Zaferinin 111. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de sahnelenen '111. Yılda 111 Genç Yürekten Dev Çanakkale Oratoryosu', izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Anlamlı programa Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, ilçe müdürleri, daire amirleri, okul yöneticileri ile vatandaşlar katılım sağladı. Salonu dolduran izleyiciler, öğrencilerin sahnelediği oratoryoyu ilgiyle takip etti.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program, Nihal Erdem Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı. Çanakkale Zaferinin 111. yılına ithafen sahneye çıkan 111 kişilik öğrenci kadrosu, Şef Hülya Temel yönetiminde sergiledikleri performansla beğeni topladı. Görsel sunumlar, kahramanlık türküleri ve şiirlerle desteklenen oratoryo, izleyicileri adeta Çanakkale cephesine götürdü.

Farklı sınıflardan bir araya gelen 111 öğrencinin uyum içinde sahnelediği performans, izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Koronun seslendirdiği eserler ve vatan savunmasının kutsallığını anlatan bölümler, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Programın sonunda Vali Atilla Toros, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Şef Hülya Temel'e teşekkür eden Vali Toros, çiçek takdim etti.

Program, protokol üyelerinin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.