Özçelik-İş Sendikası öncülüğünde 244 gün önce greve çıkan işçiler Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyüp talep ve beklentilerinin karşılanması yönünde çağrı yaptı.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci liderliğinde Hatay’dan Ankara’ya gelen Yolbulan Metal işçileri, polis eşliğinde AŞTİ Ankaray durağı bölgesinden Çalışma Bakanlığı’nın önüne yürüdü.

"Direne direne kazanacağız", "İşçi sendika omuz omuza" "Yolbulan işçisi direnişin simgesi’ sloganları atan işçiler, yağan yağmura aldırış etmeden, taleplerini dile getirdi.

Bakanlık önünde sendika üyesi işçilere hitaben bir konuşma yapan Genel Başkan Yunus Değirmenci, işveren tarafını uzlaşmaya davet ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan da uzlaşma konusunda destek ve yardım talebinde bulundu.

244 gündür açlık ve sefalete mahkum edilen işçileri Çalışma Bakanlığı önüne getirdiklerini ifade eden Değirmenci, "Çalışma Bakanlığı bizim güvencemiz, devletimizin temsilci ve onlardan yardım isteyeceğiz. Kural ve kanun tanımaz, emeğe saygısı olmayan, ne yaptığını bilmeyen bir işveren anlayışına karşı Bakanımızdan ve çalışma arkadaşlarından bu acımasız tavra karşı, destek isteyeceğiz" dedi.

Vergisini veren ve emekleriyle üretime katkı verip ülke ekonomisini güçlendiren işçiler olarak ilk defa devlete işlerinin düştüğünü kaydeden Değirmenci, "Milletimizin her mağduriyetinde emeğimizle, alınterimizle, yüreğimizle, koştuk, koşturduk, destek olduk. Bu hükümetin, bu devletin ayakta kalması için herkesten çok mücadele verdik. Ama bu sefer devletimize bizim bir işimiz düştü. İşveren emeği ve alınterini yok sayıyor, bizi görmezden geliyor. 244 gündür grevimizi kırmak için, fason üretim yapmak için, sendikasızlaştırmak için her türlü yolu deniyorlar. Bu kanunsuzluğa dur demek için kıymetli Çalışma Bakanımızı ziyarete geldik, çalışma arkadaşlarıyla istişareler edip, bu duruma son vermeleri için ricada bulunacağız. İçinizden 10 işçi arkadaşımızla birlikte Bakanlığımızı ziyaret edip, bizzat işçinin ağzından sorunlarımızı anlatıp, derdimize deva olmalarını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Değirmenci, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız, emekçi olarak iş hayatına başladınız, sonra belediye başkanı oldunuz, daha sonra başbakan oldunuz, şimdi de Cumhurbaşkanısınız. Her aşamasında sizinle beraber olduk, yanınızda yürüdük, destek verdik, şimdi destek sırası sizde ve çalışma arkadaşlarınızda. Sizi temsil eden Çalışma Bakanımıza çıkıyoruz. İnşallah size de bu sesimiz duyurulur ve bu duruma müdahale eder ve buradan döndükten sonra kanun tanımaz işvereni dize getirir ve bu toplu iş sözleşmesini imzalattırır, üretime başlarız" diyerek destek talebinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’Yatırım, üretim, istihdam, ihracat’ politikasına HAK-İŞ ve Özçelik-İş olarak gece gündüz destek veriyoruz" diyen Değirmenci, "Yolbulan’da bizler çalışmak istiyoruz, üretmek istiyoruz, kazandırmak istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza, Çalışma Bakanımıza sesleniyoruz; bize sahip çıkın. Dün biz hep yanınızda olduk. Sizlerle beraber olduk. Yarın da yol haritamız sizle beraber. Bizim başkaları gibi gizli ajandamız yok. Sizinle beraberiz. Bu işçiye sahip çıkmak, sizin boynunuzun borcu. Aksi halde sesimizi duymazlarsa, bize sahip çıkmazlarsa, işverenin bu katı tutumu, zalimliği devam ederse, arkadaşlarımla beraber ilerleyen günlerde neler yapacağımızı dosta düşmana göstermezsek namerdim" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın önünde yaptığı konuşmadan sonra Yolbulan işçileriyle birlikte Bakanlığa giriş yapan Değirmenci, ilk olarak burada Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ile görüşerek, grevin geldiği durumu ve işyerinin mevcut durumunu paylaştı.

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşen Değirmenci, işçilerin uğradıkları haksızlıkları dile getirerek, süreç hakkında Bakan Işıkhan’ı bilgilendirdi.

Yaptığı görüşmelerle ilgili Bakanlık önünde işçilere bilgi veren Değirmenci, "Çalışma Bakanımızın şahsında bütün Çalışma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir görüşme oldu. Benimle birlikte Bakanlığa gelen Yolbulan emekçisi arkadaşlar 8 aydır neler yaşadıklarını, işverenin zalimliğini ortaya koydular. Bugüne kadar yaptıkları bütün fedakârlıkları anlattılar. Çalışma Bakanlığımız işin tamamen farkında. Bakanlığımızda bugün çok kararlı bir tavır gördüm. Bu sorunun bitmesi için devletin bütün yetkilerini kullanacaklarını söylediler. Bu grevin bitmesiyle ilgili Çalışma Bakanlığımızla bir çalışma yapacağız. 8 aydır sürdürdüğümüz grevde HAK-İŞ’e, Özçelik-İş’e yakışır tavrınızdan dolayı Bakanlığımız bizi tebrik ediyor, teşekkür ediyor. Ancak bugün-yarın yapacağımız görüşmeler neticesinde bu zalim işveren yola gelmezse, bu grevi bitirip hakkımız olan toplu iş sözleşmesini imzalamazsa neler yapabileceğimizi de Bakanlığımız ve kamuoyuyla paylaştık." dedi.