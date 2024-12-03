Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde durdurdukları aracın tamponunda uyuşturucu madde buldu.

Edinilen bilgiye göre, C.K.’nın Ankara’dan Yozgat’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yerköy Uygulama Noktasında C.K.’nin bulunduğu aracı durdurdu. Araç içerisinde ve C.K.’nın üzerinde yapılan aramada; aracın arka tampon içerisine zulalı vaziyette 31 tablet halinde 431 adet Sentetik Ecza uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan C.K., Ö. D., K. Y. ve A. D. hakkında adli işlemler başlatıldı.