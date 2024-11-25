Ülke genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ’da eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, 17 ilin tamamında ve 5 ilin bazı ilçelerinde eğitim-öğretimin durmasına neden olmuştu. Dün akşam saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran kar yağışı, tipi, buzlanma ve fırtına nedeniyle Elazığ’da da 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler, tüm çabamız eğitim hayatınızın aksamasız bir şekilde devam etmesi için. Ancak, yağışların beklenenden daha fazla olduğunu tüm gece gözlemledik. Sizleri seviyor ve değer veriyoruz. Bu nedenle 25 Kasım Pazartesi itibarıyla eğitime bir gün ara veriyoruz. Ayrıca engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği kentte, ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.