Mersin Valiliği, Mut ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada:" Hava durumuyla ilgili olarak Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden gelen bilgiler, valiliğimiz tarafından mütemadiyen kamuoyuyla paylaşılmakta ve gerekli duyurular, uyarılar yapılmaktadır. Bu konuda Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden aldığımız bilgi ve değerlendirmelere göre Mersin genelinde etkisini gösteren, kıyı kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı ile birlikte rüzgar ve tipi şeklinde fırtınanın 25.11.2024 tarihi gece saatlerine kadar etkisinin devam edeceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Muhtemel olumsuzluklara karşı ilgili kamu birimlerimiz, ekiplerimiz, yeterli sayıda personel ve araç ile süreci yakından takip etmektedir"denildi.

Sertavul geçidi geçici olarak kapatıldı, taşımalı eğitime ara verildi

Açıklamanın devamında ise"Mut İilçemizin kırsal kesimlerinde ve yaylalarında görülen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Mersin ilimizi Karaman iline bağlayan Sertavul Geçidi tedbiren trafiğe kapatılmıştır. Mut İlçemizde taşımalı eğitim yapılan okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle (25 Kasım 2024 Pazartesi) ara verilmiştir. İlimizin özellikle yüksek kesimlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın, yapılan meteorolojik duyuru ve uyarıları dikkate almaları, tedbirli davranmaları büyük önem arz etmektedir. İhtiyaç durumunda bildirimde bulunmak, yardım talep etmek için 112 Acil Çağrı Hattımız günün 24 saati vatandaşlarımızın hizmetindedir" ifadelerine yer verildi.