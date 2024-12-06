Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarına devam ediyor. Safaşehir ve Yamaçoba bölgelerinden 8 mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, sorun ve talepleri dinledi. Bölge sakinlerinin yıllardır unutulduğunu belirten Yılmaz, “Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Safaşehir, Yamaçoba, Eskişarkaya, Acaroba, Bayatlı, Atalar, Sarılar ve Cerityeniyapan Mahalleleri sakinleri ile bir araya geldi. Safaşehir Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmaya CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, meclis üyeleri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Hizmetten mahrum bırakıldı”

Vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyen Yılmaz, talepleri tek tek dinleyerek not etti. Sorunların en kısa sürede çözüleceğinin sözünü verdi. Bölgenin yıllarca belediye hizmetlerinden mahrum bırakıldığının farkında olduklarını söyleyen Yılmaz, “Eksikleri gidereceğiz. Şehitkamil’de kimsenin hayatına terk edilmesine biz müsaade etmeyiz” şeklinde konuştu.

“Hep birlikte güzelleştireceğiz”

Bu bölgelerin gerçek hizmetle tanıştıracaklarını aktaran Yılmaz, “Yıllardır unutulup, göz ardı edildiklerinin farkındayız. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Belediye hizmetlerinin gerekliliği ne ise hepsini yapacağız. Her bölgemiz bizim için çok kıymetli. Burayı da hep birlikte güzelleştireceğiz. Herkesin mutlu olmasını sağlayacağız” diye konuştu.