Türk Telekom, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Gölköy’ü fiber internet hizmetine kavuşturdu.

Proje kapsamında kırsal alanlarda modern fiber altyapı yatırımları yapılarak vatandaşlara daha hızlı ve sürdürülebilir internet hizmeti sağlanması hedefleniyor. Siirt Türk Telekom İl Müdürü Okay Vural, teknolojik gelişmeler ışığında Pervari ilçe merkezi ile yakın merkezlerin de artık fiber internet hizmeti alacağını söyledi. Vural, kentteki tüm ilçeler ile Veysel Karani beldesinde de aynı hizmetlerin verilebildiğini, devam eden projeler ile fiber altyapı hizmetini yaygınlaştıracaklarını, talepleri halinde vatandaşların 1000 Mbps’ye kadar fiber internet hizmeti alabileceklerini ileterek, fiber internet hizmetiyle yapılan hizmette hiçbir şekilde bakır kablo kullanılmadığından vatandaşlara artık daha sağlıklı, sürdürülebilir yüksek hızlı fiber internet hizmeti vermeye devam edileceğini ifade etti.

Fiber internetin Kurtalan’ın Şenköy, Derince ve İncirlik köylerine de kısa zamanda ulaşacağı belirtildi.