Erzincan’da yıllardır eksikliği hissedilen ve başka şehirlerden asker çocuklarının yemin töreni için kente gelen ailelerin gözünden kaçmayan karşılama merkezi yapıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdullah Katırcı ve birim amirleriyle birlikte ilde askerlik yapan Mehmetçiklerin Erzincan’a gelen aileleri için Erzincan Belediyesi tarafından yapılan Karşılama Merkezi’ni ziyaret ederek yemin töreni için gelen ailelerle görüştü.

Mehmetçiklerin aileleriyle bir süre sohbet eden, Erzincan’a ‘hoş geldiniz’ diyen, ailelere ve Mehmetçiklere hayırlı teskereler dileyen Vali Aydoğdu; Erzincan’a ait yöresel ürünlerin satıldığı tezgâhları da ziyaret etti.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediyesinin güzel projesinden dolayı Belediye Başkanı Bekir Aksun’a ve emeği geçen belediye personellerine teşekkür etti.