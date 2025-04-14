Sahipsiz köpeklerin sürü halinde gezdiği Manisa sokaklarında artık yılkı atları da dolaşmaya başladı. Manisa’nın yeni sokak hayvanı olmaya aday yılkı atları Güzelyurt Mahallesine kadar inerek yeşil alanlarda otladı.

Manisa Spil Dağı Milli Parkının simgesi haline gelen ve zaman zaman şehir merkezine inerek ortaya renkli görüntüler çıkaran yılkı atları artık Manisa’nın her yerinde görülmeye başladı.

Manisa’nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı’nda yaşamını sürdüren yılkı atları, yiyecek bulamadığı zamanlar şehir merkezinde görülüyor. Şehir merkezinin farklı yerlerinde görülen yılkı atları, en son Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde bulunan yeşillik alanda görüldü. Sabah saatlerinde yeşillik alanda otlayan 7 adet yılkı atına sokak köpekleri de eşlik etti.