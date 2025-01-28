Aydın’ın Söke ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen ilk leylek (Ciconia ciconia), Gölbent Mahallesi’ne geldi. Leyleği görüp videosunu çeken Emine Tomruk ve yine leyleği gören ama akıllı telefonu kullanmayı bilmediği için fotoğraflayamayan dayısı 83 yaşındaki Mustafa Ali Avcılar’a birer çuval un hediye edildi.

Önceki yıllarda şubat ayının sonunda veya martta gelen leylekler, son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin görüldüğü, adeta bahar mevsiminin yaşandığı ocak ayında gelmeye başladı. Aydın’da yılın ilk leyleği ise Söke Gölbent Mahallesi’ndeki yuvasına kondu. Leyleği yuvasında görüntüleyen Emine Tomruk ve yine leyleği gören ama akıllı telefonu kullanmayı bilmediği için fotoğraflayamayan dayısı 83 yaşındaki Mustafa Ali Avcılar’a Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından birer çuval un hediye edildi.

Yılın ilk leyleğini görüp videosunu çeken Emine Tomruk, “Leyleği dayım gördüm dedi ama o çekemedi ben çektim, ondan önce davrandım, iki de fotoğraf attım, ben gördüğümü kanıtladım. Çok mutluyum. 20 sene oldu buraya geleli. İlk defa leyleği görüp çekebildim. Nasip oldu, unu kazandık teşekkür ederiz, çok sağ olun” diye konuştu.

Akıllı telefonu kullanmayı bilmediği için leyleği gördüğünü kanıtlayamayan dayı Mustafa Ali Avcılar ise, “Ben leyleğin konduğunu gördüm. Telefonu kullanmasını bilmediğim için çekemedim. Kaç seneden beri uğraşıyorum, bu sene gördüm ama çekemedim. Bu akıllı telefonlardan anlamıyorum ben 83 yaşındayım. Leyleği çok severim” dedi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü ise “EKODOSD olarak Aydın bölgesinde leylek koruma çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Aşağı Büyük Menderes Havzasının 6 köyünde leyleklerin korunmasına destek olmak için köylerde leyleğin geldiğini ilk gören kişiye üyelerimiz tarafından bir çuval un bağışı yapılmaktadır. Bunu geleneksel olarak her yıl yapmaktayız. Bu yıl ilk leylek Ocak ayının 26’sında Söke’nin Gölbent köyüne geldi ve yuvasının tamiratlarına başladı. Burada da vatandaşlardan ikisi aynı anda görmüşler. Aralarında küçük bir tartışma çıkmış. Biz de üyelerimizin bilgisi dahilinde her ikisine de birer çuval un bağışı yaptık. Amacımız leyleklerin korunmasına farkındalık oluşturmak, leyleklere daha çok köylülerin sahip çıkmalarını sağlamak. O yüzden bu tip çalışmalar güzel bir etkinlik oluyor. Köylüler de bu çalışmadan çok memnun oluyor” açıklamasında bulundu.