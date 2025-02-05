Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan binaları kaydeden bir vatandaş, yaşadığı acıyı ağlayarak cep telefonu ile görüntüledi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Depremin ardından günün aydınlanması ile birlikte depremin yol açtığı tahribatı ve yıkılan binaları cep telefonu ile kayda alan bir vatandaş, yaşadığı acıyı gözyaşları ile kaydetti. Bu anlarda vatandaşın yaşadığı acı yürekleri dağladı.

Enkazın arasında yakınlarını arayan vatandaşların da bulunduğu görüntülerde binaların kağıt gibi yıkıldığı görülüyor.