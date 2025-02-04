Düzce’nin Yığılca ilçesinde Kitap-kafe konseptiyle hizmet verecek olan Halk Kütüphanesi’nin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, il ve ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, Valilik ve Yığılca Kaymakamlığı’nın destekleriyle yapılan Halk Kütüphanesi’nin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirdi. Kitap-kafe konseptiyle hizmet verecek olan kütüphanenin açılışında, Vali Selçuk Aslan, valilik tarafından hediye edilen kahve makinesiyle ilk kahveyi hazırlayarak misafirlere ikram etti. Ayrıca, kitap kurdu öğrencilerine başarı belgeleri ve hediyeler takdim etti.

Yeni kütüphane, Yığılca’daki öğrencilere ve halka önemli bir kültürel hizmet sunarak, okuma alışkanlıklarını teşvik edecek.