Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, aralarında yetmiş yıl öncesinin mezunlarının bulunduğu Ticaret Lisesi Mezunları Derneği (TİLMED) üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Eskişehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aralarında yetmiş yıl öncesinin mezunlarının dahi bulunduğu TİLMED üyeleri ile iftar yemeğinde buluştu. Okul koridorlarında düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya gelen üyeler hem birbirleriyle hasret giderme imkânı buldu. Mezun oldukları okulda geçmişe dönüp nostaljik bir hava yakalarken eski mezunlar birbirileriyle özlem giderdi.